Donos do Manchester City fecham compra da SAF do Bahia, diz jornalista

Clube convocou os conselheiros para reunião na próxima sexta-feira a fim de debater a proposta

Reprodução/ Twitter @ECBahia Bahia pode entrar para o Grupo City ainda este ano



O Esporte Clube Bahia está próximo de se tornar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Nesta terça-feira, 20, o clube convocou os conselheiros a comparecerem a uma reunião na próxima sexta-feira para debater uma proposta. Segundo o jornalista César Luis Merlo, do TyC Sports, a proposta analisada será do Grupo City, dono do Manchester City. “O City Group amplia ainda mais seu poder no mundo: já concordou em comprar o Esporte Clube Bahia, que tem sérias chances de promoção. Será o seu 12º clube a nível mundial. A operação já está encerrada, resta apenas implementar as questões legais e depois será oficializada”, escreveu César em seu perfil no Twitter. Além do clube inglês, o grupo administra o New York City (80%), dos EUA, o Melbourne City (100%), da Austrália, o Yokohama F. Marinos (20%), do Japão, Palermo (80%) e Girona (47%), da Itália, o Montevideo City Torque (100%), do Uruguai, e mais 11 times na América do Sul e Ásia. O Bahia será o quarto clube SAF no Brasil depois de Cruzeiro, Botafogo e Vasco.

🚨El City Group expande más su poder a nivel mundial: ya acordó la compra del Esporte Clube Bahía, que tiene serias chances de ascender. Será su club número 12 a nivel mundial.

*️⃣La operación ya está cerrada, sólo faltan instrumentar temas legales y luego será oficializada. pic.twitter.com/5qObHxWbiR — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 20, 2022