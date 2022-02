Botafogo anuncia demissão de Enderson Moreira

Em comunicado, a diretoria agradeceu ao profissional, que recolocou o Alvinegro na elite do futebol nacional e teve um aproveitamento de 73% de aproveitamento dos pontos

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Enderson Moreira foi demitido pelo Botafogo



O Botafogo comunicou, na tarde desta sexta-feira, 11, que moreira não é mais o treinador do time principal. Em comunicado, a diretoria agradeceu ao profissional, que recolocou o Alvinegro na elite do futebol nacional e teve um aproveitamento de 73% de aproveitamento dos pontos, com 20 vitórias, 7 empates e 4 derrotas na Série B na temporada passada. Junto ao técnico, também foram demitidos pelo clube os auxiliares Luis Fernando Flores e Ailton Serafim, além do preparador físico Edy Carlos Soares. A saída de Enderson foi um pedido de John Textor, investidor da SAF do Glorioso, que deseja substituir o comandante com o português Luís Casto.

Leia a nota do Botafogo na íntegra:

Em momento de transição para um novo modelo de gestão, mudanças são naturais e necessárias ao novo projeto. Com isso, o Botafogo comunica que Enderson Moreira não é mais o treinador da equipe de futebol. Junto ao profissional, também encerram o ciclo no Clube os auxiliares Luis Fernando Flores e Ailton Serafim, além do Preparador Físico Edy Carlos Soares.

No Alvinegro desde julho de 2021, Enderson Moreira conduziu o Botafogo de volta à elite do futebol nacional e sagrou-se campeão da Série B com a maior recuperação da história da competição e aproveitamento de 73%. Enderson comandou o Alvinegro em 31 jogos, sendo 20 vitórias, 7 empates e 4 derrotas.

O Clube agradece ao profissional e sua comissão na certeza da destacada contribuição na reconstrução do Botafogo, desejando sucesso em seus futuros projetos.