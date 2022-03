Doria autoriza 100% de público e retira obrigatoriedade de máscaras em estádios de SP

O anúncio acontece quase dois meses depois da Federação Paulista de Futebol (FPF) acatar a orientação do governo para restringir a presença de público nos estádios do estado a 70% da capacidade

JHONY INÁCIO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Torcedores do Corinthians se abraçam durante partida diante do Bahia, pelo Campeonato Brasileiro



Governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB) anunciou na tarde desta quarta-feira, 9, que liberou o retorno da capacidade máxima do público nos estádios paulistas. Além disso, também não é mais obrigatório o uso de máscaras nos locais – as medidas passam a valer a partir de hoje. “Estão liberados todos os jogos de futebol com 100% de ocupação nos estádios. Isso se aplica também a todas as modalidades esportivas praticadas ao ar livre no Estado de São Paulo. A partir de hoje, 100% de ocupação e não há mais a necessidade de utilizar máscaras, havendo apenas a recomendação”, declarou o tucano.

O anúncio acontece quase dois meses depois da Federação Paulista de Futebol (FPF) acatar a orientação do governo para restringir a presença de público nos estádios do estado a 70% da capacidade – a propagação da variante ômicron do coronavírus motivou a decisão na época. Agora, com a redução de casos e mortos em razão da Covid-19, João Doria e seu comitê científico decidiram retomar a capacidade máxima nos estádios. Também em entrevista coletiva, o governador anunciou a liberação de obrigatoriedade do uso de máscaras em áreas ao ar livre.