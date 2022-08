Dorival Jr. freia empolgação e pede Flamengo focado em todas competições: ‘Não podemos abrir mão’

Além de ocupar a quinta posição no Campeonato Brasileiro e estar a nove pontos do líder Palmeiras, a equipe está disputando uma vaga na semi da Copa do Brasil com o Athletico-PR

Reprodução/@mcortesdasilva8/ CRF Dorival Júnior durante partida entre Flamengo e Corinthians, pela Libertadores da América



O Flamengo não teve dificuldade para ganhar mais uma vez do Corinthians e avançar para a semifinal da Copa Libertadores da América, na noite da última terça-feira, no Maracanã. Apesar das boas atuações e da classificação com certa tranquilidade, o técnico Dorival Júnior freou a empolgação e pediu “pés no chão” ao time carioca para a sequência da temporada. Em entrevista coletiva, o treinador também pediu que o elenco rubro-negro continue focado em todas as competições da temporada. Além de ocupar a quinta posição no Campeonato Brasileiro e estar nove pontos do líder Palmeiras, a equipe está disputando uma vaga na semi da Copa do Brasil com o Athletico-PR – na partida de ida, no Rio de Janeiro, os rivais empataram em 0 a 0. “O torcedor está confiante e não podemos esmorecer. Temos jogos importantes na sequência de Copa (do Brasil) e Brasileiro. Não podemos abrir mão de maneira nenhuma, temos que nos manter vivos”, disse Dorival Júnior, reafirmando que não irá priorizar uma competição.

“A equipe tem que continuar acreditando, continuar com o trabalho com seriedade e com os pés no chão. Sabendo que passamos de uma fase importante da competição. Mas ainda não alcançamos nada, apenas uma semifinal, que com certeza será duríssima, como foram essas duas fases anteriores. É um mata-mata muito perigoso”, completou o treinador flamenguista. Para manter o forte ritmo em três competições ao mesmo tempo, Dorival admite ter “duas equipes titulares”, graças aos reforços que chegaram ao clube nas últimas semanas. “É importante manter o elenco pronto e confiante como tem sido. São duas equipes titulares que têm honrado, vestindo e mantendo regularidade.”