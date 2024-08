Dorival Júnior diz que Neymar é decisivo e fundamental para a seleção brasileira

Atacante não foi convocado para os jogos contra Equador e Paraguai porque se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo

Vitor Silva/CBF Neymar se machucou em um jogo contra o Uruguai em outubro de 2023



Após anunciar a convocação da seleção brasileira para os dois próximos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o técnico Dorival Júnior reafirmou a importância de Neymar para a equipe, ressaltando que o jogador ainda faz parte dos planos. Durante uma coletiva de imprensa, o treinador declarou que o atacante do Al-Hilal, que não foi chamado, é “decisivo e fundamental” e que seu lugar está garantido assim que ele estiver completamente recuperado de sua lesão. Atualmente, Neymar se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo e já começou a realizar atividades no campo. No entanto, ainda não há uma previsão para seu retorno aos gramados.

O atacante, que se machucou em um jogo contra o Uruguai em outubro de 2023, participou de apenas cinco partidas pelo Al-Hilal, onde anotou um gol e contribuiu com duas assistências. Sem a presença de Neymar, a seleção brasileira se prepara para enfrentar o Equador, no dia 6 de setembro, e o Paraguai, no dia 10. Neste momento, o Brasil ocupa a sexta posição nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, o que aumenta a pressão sobre a equipe para conquistar resultados positivos.

