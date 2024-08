Dorival Júnior convoca Pedro, Estêvão e Luiz Henrique para os próximos jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias

Flamenguista está de volta após contestada ausência na Copa América, enquanto palmeirense e botafoguense foram chamados pela primeira vez

VYCTOR SANTOS/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Serão os primeiros compromissos do Brasil após a eliminação na Copa América, quando foi derrotado pelo Uruguai nas quartas de final



O técnico Dorival Júnior anunciou nesta sexta-feira (23) a convocação da seleção brasileira para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Equador e Paraguai, marcados para os dias 6 e 10 de setembro. A lista traz algumas novidades, como o retorno de Pedro, atacante do Flamengo, e a inclusão de dois jovens talentos: Estêvão, atacante do Palmeiras, de 17 anos, e Luiz Henrique, de 23 anos, jogador do Botafogo e um dos destaques do clube carioca nesta temporada. Esses serão os primeiros compromissos da seleção após a eliminação na Copa América, quando o Brasil foi derrotado pelo Uruguai nas quartas de final, em uma partida que terminou empatada por 0 a 0 no tempo regulamentar e foi decidida nos pênaltis.

A situação do Brasil nas Eliminatórias é delicada. A seleção ocupa o sexto lugar, com sete pontos, a última posição que garante vaga direta para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. O Equador, próximo adversário, é o quinto colocado com oito pontos, enquanto o Paraguai ocupa a oitava posição, com cinco pontos. Segundo a CBF, a convocação levou em conta o calendário, já que a temporada europeia de 2024/2025 está apenas no início, enquanto o Campeonato Brasileiro se aproxima da reta final. A seleção vai se concentrar em Curitiba, no centro de treinamento do Athletico-PR, para enfrentar o Equador no estádio Couto Pereira, antes de viajar para Assunção, onde jogará contra o Paraguai.

A lista de Dorival Júnior conta com seis jogadores que atuam no futebol brasileiro, sendo que o Flamengo é o único clube com mais de um representante: além de Pedro, o volante Gerson também foi convocado. Ambos não participaram da Copa América, mas já defenderam a seleção em outras ocasiões. A ausência do centroavante no continental gerou questionamentos. Atualmente, ele está se recuperando de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, sofrida no primeiro jogo contra o Bolívar, pelas oitavas de final da Libertadores. “Consultamos o departamento médico do Flamengo e há um otimismo de que ele volte em breve. Foi relacionado, mas sabemos que, se no final ele não estiver nas melhores condições, obviamente será substituído”, afirmou o diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano. Ao contrário dos rubro-negros, Luiz Henrique e Estêvão foram convocados pela primeira vez . A lista também conta com André, do Fluminense, e Guilherme Arana, do Atlético-MG.

Confira a convocação

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Éderson (Manchester City)

Zagueiros

Lucas Beraldo (PSG)

Éder Militão (Real Madrid)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Laterais

Danilo (Juventus)

Yan Couto (Borussia Dortmund)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Wendell (Porto)

Meio-campistas

André (Fluminense)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Gerson (Flamengo)

João Gomes (Wolverhampton)

Lucas Paquetá (West Ham)

Rodrygo (Rela Madrid)

Atacantes

Endrick (Real Madrid)

Estêvão (Palmeiras)

Luiz Henrique (Botafogo)

Pedro (Flamengo)

Savinho (Manchester City)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Publicado por Felipe Cerqueira