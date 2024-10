Dorival testa mudanças no meio-campo e na lateral da seleção brasileira

Brasil se prepara para o confronto com o Peru, na terça-feira, às 21h45, em Brasília, pela 10ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF//ESTADÃO CONTEÚDO O Brasil ocupa a quarta posição nas Eliminatórias, com 13 pontos



O técnico Dorival Júnior avalia montar uma equipe mais ofensiva em relação àquela que iniciou a partida com o Chile. Em preparação para o confronto com o Peru, na terça-feira, às 21h45, em Brasília, pela 10ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, o técnico testou três mudanças na seleção brasileira no treino fechado deste domingo, no estádio Bezerrão, no Gama (DF). Uma das novidades da lista de convocados, Vanderson, do Monaco, deverá ocupar a vaga do capitão Danilo na lateral direita.Rodrygo participou da atividade mais centralizado, com Raphinha e Savinho abertos pela direita e pela esquerda, respectivamente.

Igor Jesus foi mantido como centroavante. Assim como havia acontecido no sábado, o treinamento foi cercado por um clima familiar, já que uma multidão, formada principalmente por crianças, aguardou os jogadores na saída do estádio e pôde tirar fotos com nomes como Endrick e Raphinha. Para a partida de terça-feira, no estádio Mané Garrincha, a CBF pretende arrecadar 24 mil quilos de alimentos, em ação solidária, que serão distribuídos a instituições de caridade pelos governos federal e do Distrito Federal.

Cerca de 12 mil ingressos foram separados para a iniciativa. O Brasil ocupa a quarta posição nas Eliminatórias, com 13 pontos, e a comissão técnica verde e amarela vê a vitória sobre o Peru essencial para reduzir a pressão sobre a equipe. Apesar do recente triunfo sobre o Uruguai por 1 a 0, o adversário ocupa a penúltima posição na tabela, com seis pontos, e conta com o segundo pior ataque (três gols marcados) e a terceira defesa mais vazada (dez gols sofridos) da competição.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo