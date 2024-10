‘Olivetto foi gigante da publicidade, reconhecido pela perspicácia e inovação’, diz Mercadante

Presidente do BNDES lamentou a morte do publicitário Washington Olivetto neste domingo (13), aos 73 anos

CHARLES SHOLL/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO "Recebo com profunda tristeza a informação sobre a morte de Washington Olivetto"



O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, lamentou a morte do publicitário Washington Olivetto neste domingo, aos 73 anos. “Foi um gigante da publicidade e vencedor de inúmeros festivais de Cannes. Olivetto foi um dos criadores da Democracia Corinthiana, movimento fundamental para alavancar o movimento da Diretas Já, que acabou por derrotar definitivamente a ditadura militar”, afirmou em nota na noite deste domingo. “Também foi reconhecido pela perspicácia, inovação e criatividade no mercado publicitário”, ressalta Mercadante. “Recebo com profunda tristeza a informação sobre a morte de Washington Olivetto”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo