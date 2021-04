Doze clubes europeus anunciam criação da Superliga; Bayern e PSG ficam de fora

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham (Inglaterra); Inter de Milão, Juventus e Milan (Itália); Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid (Espanha) se uniram como membros fundadores do torneio

Florentino Pérez será o presidente da Superliga



Um grupo de doze clubes europeus anunciaram a criação da Superliga na noite deste domingo, 18. O novo campeonato é uma oposição à Liga dos Campeões da UEFA e é apoiado pelos seguintes times: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham (Inglaterra); Inter de Milão, Juventus e Milan (Itália); Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid (Espanha). Além dessas equipes, está nos planos do grupo a entrada de outros três times para o grupo de membros fundadores. Atuais finalistas da Liga dos Campeões, Bayern de Munique (Alemanha) e PSG (França) recusaram a participar da Superliga. Em comunicado, a organização da Superliga afirmou que pretende iniciar a competição “assim que possível”.

No mesmo comunicado, a organização afirmou que seus doze fundadores pretendem se reunir com a UEFA e a FIFA para discutir a situação. Isso porque a entidade europeia se posicionou de maneira contrária à realização da Superliga. Segundo o jornal Daily Mail, a UEFA afirmou ter apoio das federações da Inglaterra, da Espanha e da Itália e ameaçou punir os clubes rebeldes caso a criação da Superliga fosse confirmada. A reportagem diz ainda que os jogadores das equipes também poderiam ser punidos. A Fifa não se pronunciou sobre o caso até o momento. O grupo será presidido e representado por Florentino Pérez, atual presidente do Real Madrid.

Formato do torneio

Ao todo, a competição terá 20 participantes: 15 fundadores e cinco classificados através de um sistema que leva em conta a temporada anterior. As partidas serão realizadas nos meios de semana, respeitando os calendários nacionais. A competição começará em agosto com os times sendo divididos em dois grupos de 10 que jogarão turno e returno. Os três melhores de cada grupo avançam para as quartas-de-final, enquanto que as equipes que terminarem na 4ª e 5ª colocação disputaram um playoff pelas duas vagas restantes. O mata-mata será disputado em jogos de ida e volta com a final acontecendo no fim de maio em jogo único em sede neutra. Também está prevista a criação de uma Superliga Feminina.