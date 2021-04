Atlético-MG vence o Boa Esporte de virada e garante liderança do Campeonato Mineiro

O meio-campista Tiago Silva abriu o placar para o Boa Esporte, enquanto que o atacante Vargas empatou o jogo para o Galo, com o lateral Guilherme Arana virando a partida aos 44 minutos do segundo tempo

PAULO CABRAL/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Atlético-MG comemorando gol



O Atlético-MG venceu o Boa Esporte por 2 a 1 pela 10ª e penúltima rodada do Campeonato Mineiro. O jogo foi disputado na tarde deste domingo, 18, no Estádio do Mineirão. Com o resultado, o Galo chegou aos 24 pontos e garantiu a liderança do torneio. Já o Boa Esporte se manteve na penúltima colocação, com cinco pontos conquistados e apenas uma vitória, tendo sido matematicamente rebaixado. O meio-campista Tiago Silva abriu o placar para o Boa Esporte, enquanto que o atacante Vargas empatou o jogo para o Atlético-MG, com o lateral Guilherme Arana virando a partida aos 44 minutos do segundo tempo. No próximo final de semana, o Galo visita o Athletic no sábado às 19h enquanto que o Boa Esporte recebe a Caldense Às 16h do domingo, 25. Mesmo que seja derrotado, o time de Cuca já garantiu a vaga nas semifinais do torneio.