Duelo entre Ceará e CSA, pela Copa do Nordeste, é primeiro jogo a ser transmitido pelo TikTok

De acordo com o torneio, cerca de 100 mil torcedores acompanharam a partida no aplicativo

Reprodução/ Twitter Copa do Nordeste fez história no TikTok



A Copa do Nordeste fez história na noite desta quarta-feira, 31. O duelo entre Ceará e CSA, pela sexta rodada, foi transmitido pelo aplicativo de vídeos TikTok, sendo o primeiro do mundo a ter esse espaço. A partida terminou em 2 a 0 para o Ceará com gols de Mendonza e Filipe Vizeu, deixando o Vozão na terceira posição do Grupo A, com um ponto a menos que o líder CRB. A derrota estacionou o CSA na segunda colocação do Grupo B. As redes sociais da Lampions League comemoraram o feito em diversos posts, incentivando os torcedores a acompanharem o jogo pelo aplicativo. De acordo com o perfil, 100 mil seguidores estiveram presentes na transmissão. E não foi só essa novidade para o público nordestino. O torneio revelou uma parceria com a plataforma de vídeos Twich que irá transmitir ao vivo os jogos do Vitória no Campeonato Baiano. As duas iniciativas são gratuitas e podem aumentar o alcance do torneio pelo país.