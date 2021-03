Alemanha decepciona e perde da Macedônia do Norte nas Eliminatórias para a Copa de 2022

Enquanto isso, as seleções da Inglaterra, Itália, França e Espanha venceram suas partidas na 3ª rodada

EFE/EPA/SASCHA STEINBACH Seleção alemã não tem apresentado bom futebol



Desde a campanha da Copa do Mundo de 2018 a seleção alemã não tem apresentado um bom futebol e voltou a decepcionar seus torcedores nesta quarta-feira, 31. Pela terceira rodada das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2022, o time treinado por Joaquim Löw perdeu de 2 a 1 para a Macedônia do Norte, o 65º país no ranking da Fifa. A partida teve muito mais domínio da Alemanha com 70% da posse de bola e 11 chutes na direção do gol contra apenas 6 dos adversários, mas os macedonienses estavam com a mira melhor. Nos acréscimos do primeiro tempo, Pandev abriu o placar. Na volta do intervalo, Gündogan empatou de pênalti, mas aos 40 do segundo tempo Elmas deixou o dele e colocou a Macedônia novamente em vantagem, decretando o placar final.

A vitória deixa a Macedônia do Norte em segundo no Grupo J, atrás da Armênia que lidera o grupo e venceu a Romênia por 3 a 2,em casa. A Alemanha está em terceiro com a mesma pontuação dos adversários desta quarta, mas atrás no saldo de gols (5 a 3). Na próxima rodada, os alemães pegam Liechtenstein, fora de casa, na sexta-feira, 02, às 15h45 (horário de Brasília). Já a Macedônia tem um encontro com a Armênia no mesmo dia e horário.

Jogos do dia

Atuais campeões mundiais, a França parece ter se recuperado do empate na primeira rodada para a Ucrânia e venceram a Bósnia e Herzegovina por 1 a 0 com gol de Griezmann. O resultado deixa os franceses em primeiro no Grupo D, com sete pontos e larga vantagem para o segundo colocado, a Ucrânia, que tem 3 pontos. A Espanha venceu o Kosovo por 3 a 1, seguindo líder no Grupo B. Em embate sem a presença de Lewandowski, a Polônia perdeu da Inglaterra por 2 a 1 e está em 4º no Grupo I. Os ingleses são os líderes tendo vencido as três partidas até agora. Feito também conquistado pela Itália, que venceu a Lituânia por 2 a 0 e é líder do Grupo C. Confira todos os resultados desta quarta-feira:

Armênia 3 x 2 Romênia

Moldávia 1 x 4 Israel

Áustria 0 x 4 Dinamarca

Alemanha 1 x 2 Macedônia do Norte

Andorra 1 x 4 Hungria

Ucrânia 1 x 1 Cazaquistão

Irlanda do Norte 0 x 0 Bulgária

Escócia 4 x 0 Ilhas Faroé

Bósnia e Herzegovina 0 x 1 França

Grécia 1 x 1 Geórgia

Espanha 3 x 1 Kosovo

Liechtenstein 1 x 4 Islândia

Inglaterra 2 x 1 Polônia

San Marino 0 x 2 Albânia

Lituânia 0 x 2 Itália