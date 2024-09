Éder Militão é afastado da Seleção Brasileira por lesão na coxa

Confederação Brasileira de Futebol comunicou que o jogador passou por exames médicos, que revelaram uma leve lesão muscular na área afetada

Staff Images / CBF Éder Militão, zagueiro da Seleção Brasileira



O zagueiro Éder Militão foi afastado da Seleção Brasileira após relatar dores na coxa direita durante um treino realizado na quarta-feira, 4 de setembro, no Centro de Treinamento do Athletico Paranaense. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou que o jogador passou por exames médicos, que revelaram uma leve lesão muscular na área afetada. Em nota, a CBF expressou sua solidariedade ao atleta e desejou uma rápida recuperação. Essa é a quarta baixa por lesão que Dorival Júnior sofre. Ele já precisou substituir Yan Couto por Wiliiam, do Cruzeiro, Savinho, por Lucas Moura, Pedro e por João Pedro. O Brasil joga nesta sexta-feira (6) contra o Equador. O país é o atual sexto colocado.

*Reportagem produzida com auxílio de IA