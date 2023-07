Edina Alves e Neuza Back são escaladas para estreia da Austrália na Copa do Mundo Feminina 

Leila Cruz e Daiane Muniz também vão trabalhar no segundo jogo do Mundial

Divulgação/FIFA World Cup Edina Alves e Neuza Back vão trabalhar na Copa do Mundo Feminina



A arbitragem brasileira foi prestigiada na rodada inaugural da Copa do Mundo Feminina ao ser escalada para trabalhar na estreia da Austrália, país-sede do torneio ao lado da Nova Zelândia. No duelo das australianas contra a Irlanda, marcado para as 7 h (de Brasília) esta quinta-feira, 20, Edina Alves Batista será a árbitra principal. A paranaense será auxiliada pela catarinense Neuza Back e pela brasiliense Leila Cruz. Além disso, o VAR será comandado por Daiane Muniz, do Mato Grosso do Sul. Este será o segundo jogo desta edição do Mundial. A abertura será o embate entre Nova Zelândia e Noruega, às 4h (de Brasília) do mesmo dia.