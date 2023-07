Nycole é cortada da seleção brasileira e está fora da Copa do Mundo

Atacante teve uma entorse no tornozelo esquerdo durante jogo-treino; Angelina assume a vaga

Thais Magalhães / CBF Nycole se destacou no amistoso contra o Chile, antes de viagem para a Austrália



A seleção brasileira feminina teve sua primeira baixa para a Copa do Mundo. Faltando uma semana para a estreia, a CBF anunciou no início da madrugada desta terça-feira, dia 18, que a atacante Nycole Raysla foi cortada da equipe. A jogadora sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante jogo-treino com a seleção masculina sub-15 de Queensland na segunda-feira e não se recuperará a tempo de disputar o Mundial. Nycole vinha sofrendo com dores no tornozelo direito desde o amistoso contra o Chile, no dia 2 de julho, em Brasília. Ela ficou de fora dos primeiros treinamentos em Gold Coast para se recuperar, mas lesionou o outro tornozelo durante o jogo-treino. Convocada como suplente, Angelina assume a vaga. Não há informações se Nycole permanecerá com o grupo na Austrália ou se retornará para o Brasil. Nesta terça a seleção viaja para Brisbane, onde fará a sua sede durante o Mundial.