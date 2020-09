Elias celebra contrato com Bahia: ‘felicidade em vestir a camisa desse clube gigante’

Contrato do volante vai até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro de 2021

Divulgação Elias foi apresentado nesta quinta-feira como novo reforço do Bahia



O Bahia anunciou a contratação de Elias nesta quinta-feira, 24, e o volante usou as redes sociais para agradecer as boas vindas da torcida. “É com muito prazer e felicidade que chego para vestir a camisa desse clube gigante. Muito obrigado por todas as mensagens de carinho que tenho recebido. Vou trabalhar duro para retribuir em campo, sempre em busca do triunfo. Bora Bahêa!”, escreveu.

Elias assinou com o clube até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro de 2021. Ele vinha treinando no Santos desde o início de setembro, o que levantou suspeitas de uma possível transferência para o alvinegro, mas não pôde fechar com o clube em razão de uma punição da Fifa.

O volante é um velho conhecido do técnico Mano Menezes. Ele trabalhou sob a batuta do treinador entre 2008 e 2010, no Corinthians; em 2013, no Flamengo, e no seu retorno ao Corinthians, em 2014. Sua última equipe foi o Atlético-MG. Elias foi formado pela categoria de base do Palmeiras, já passou por Náutico, Atlético de Madrid, Sporting, Corinthians, Flamengo e Ponte Preta, entre outros clubes. No currículo, são dois títulos da Copa do Brasil, um do Brasileirão, um do Paulistão, e três Bolas de Prata como melhor volante do país.