Elias faz post e indica que está prestes a ser anunciado pelo Santos

A postagem no Instagram, que fez referência a Michael Jordan, animou a torcida do Peixe; entenda

Bruno Cantini/Atlético-MG/Divulgação O volante Elias não joga desde 2019, quando deixou o Atlético-MG



O volante Elias, realmente, está prestes a ser anunciado como novo reforço do Santos. Nesta sexta-feira, 04, ele usou as redes sociais e deu pistas de que está perto de voltar aos gramados. O atleta, que já está com 35 anos e não atua desde o fim do ano passado, quando deixou o Atlético-MG, postou no Instagram a histórica carta em que Michael Jordan, maior nome do basquete em todos os tempos, anunciava o retorno à NBA, em 1995, depois de passar dois anos jogando beisebol. “Estou de volta”, diz o comunicado, compartilhado por Elias nesta tarde.

A postagem reforça a tese de que Elias está prestes a ser anunciado pelo Santos. Isto porque o jogador já tem um acordo fechado com o clube alvinegro para assinar até o fim de 2021. A contratação só não foi anunciada até agora porque o Peixe foi punido pela Fifa e está impedido de registrar novos atletas. Reforços só poderão ser anunciados assim que o clube chegar a um acordo com o Hamburgo, da Alemanha, para quitar a dívida de quase R$ 30 milhões pela contratação do zagueiro Cleber Reis.

Ainda assim, internamente, o Santos já conta com Elias. Ele foi ao centro de treinamento do clube nesta semana e conversou com dirigentes alvinegros. No encontro, o jogador foi informado de que ainda não poderia participar de qualquer treinamento com os futuros companheiros de elenco e, por isso, avisou que iria manter o condicionamento físico com um preparador particular, em São Paulo. Assim que a pendência do Peixe for solucionada, o volante será, enfim, anunciado.