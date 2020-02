Em alta no Flamengo, Pedro tem início parecido com o de Haaland no Dortmund

Reprodução Pedro é o destaque do Flamengo neste início de temporada



Recém-contratado pelo Flamengo, o atacante Pedro está encantando a torcida rubro-negra neste início de temporada. Em quatro partidas, o centroavante marcou 3 vezes e deu 1 assistência, registrando uma média similar com a de Erling Braut Haaland no Borussuia Dortmund.

Em sua estreia diante do Resende, Pedro saiu do banco aos 20 do segundo tempo para empatar o confronto, dar um passe para gol e abrir o caminho para a virada, em duelo válido pela Taça Guanabara.

Na partida seguinte, contra o Madureira, Pedro entrou em campo aos 35 minutos da etapa final e precisou de pouco tempo para deixar a sua marca e selar o placar de 2 a 0 para o Flamengo.

Já contra o Fluminense, seu ex-time, Pedro entrou já aos 45 do segundo tempo e pouco pôde fazer. Ontem, por outro lado, ele foi importante ao fazer o segundo do Fla contra o Independiente del Valle.

Desta forma, o jogador participou de quatro gols do Flamengo em 53 minutos, registrando uma média 13 minutos para ser decisivo marcando ou servindo um companheiro.

A marca é idêntica a de Haaland no Borussia Dortmund. Em suas quatro partidas inicias pelo clube alemão, o centroavante foi às redes quatro vezes, também contando com uma média de 13 minutos para deixar sua marca.

Para alcançar a atual média do norueguês, no entanto, Pedro precisará se esforçar muito. Depois dos dois gols marcados no triunfo diante do Paris Saint-Germain, Haaland atingiu a marca de 11 tentos e 1 assistência em 7 partidas e 439 minutos, ou uma participação para gol a cada 39 minutos.