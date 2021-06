Em áudios, Caboclo xinga funcionários da CBF e presidente da Fifa de ‘filhos da p***’

As gravações revelam que, em 2018, logo após a disputa da Copa do Mundo na Rússia, o presidente, da CBF, atualmente afastado, insultou companheiros da entidade e o mandatário da Fifa

Divulgação/CBF Presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo, recebendo a visita de Gianni Infantino, em 2018



Rogério Caboclo, afastado da presidência Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após denúncias de assédio sexual e moral contra uma funcionária da entidade, teve gravações vazadas na tarde desta quarta-feira, 9. Documentos obtidos pela “ESPN Brasil” revelam que, em 2018, logo após a disputa da Copa do Mundo na Rússia, o dirigente se reuniu com assessores e se referiu aos responsáveis pela arbitragem brasileira de “filhos da p***”. A mesma expressão foi utilizada por Caboclo ao falar sobre Gianni Infantino, suíço mandatário da Fifa, a entidade máxima do futebol. Até o momento, o cartola preferiu não se pronunciar sobre o tema.

A primeira fala de Caboclo teria acontecido enquanto o presidente da CBF conversava com os assessores, que o informavam sobre um evento à imprensa relacionado ao uso do VAR na Copa do Brasil. Na ocasião, um assessor disse ao dirigente que “às 14h toda a imprensa, vai ter uma coletiva com o Sérgio [Corrêa], [Manoel] o Serapião e o [Coronel] Marinho”. O mandatário, então, respondeu: “treina esses filhos da p***. Na época, Sérgio Corrêa tinha a função de administrar a introdução do VAR, enquanto Serapião era instrutor e Marinho acumulava o cargo de diretor de arbitragem. Já o termo utilizado para se referir a Infantino foi usado no mesmo dia, no momento em que dois assessores exaltavam as ações tomadas pela Fifa em relação à tecnologia na arbitragem. “Ele é um filho da p***… mas ele é bom por isso”, disse Caboclo.