Em estreia de Sampaoli, Pedro resolve e Flamengo vence o Ñublense por 2 a 0 na Libertadores

Rubro-negro se recuperou da derrota na estreia e ganhou fôlego pela classificação

THIAGO MENDES/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro foi escolha de Sampaoli para time titular e fez dois gols na vitória do Flamengo



Uma nova era se inicia no Flamengo. No primeiro jogo de Jorge Sampaoli à beira de campo, o rubro-negro venceu o Ñublense por 2 a 0, nesta quarta-feira, 19, no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Flamengo vinha com derrota na primeira rodada e precisava mostrar uma reação. Com uma diferença de técnica grande para o adversário, os cariocas não tiveram problemas para fazer o resultado. Aos 15 minutos, Marinho cruzou e Pedro se adiantou ao goleiro para tocar no cantinho e abrir o placar. Aos 38, o atacante recebeu novamente passe de Marinho e chutou para o gol, ampliando o marcador. No segundo tempo, Éverton Ribeiro fez o terceiro, mas o VAR foi acionado e anulou o gol. O resultado deixa o Flamengo em segundo no Grupo A, empatado com Racing e Aucas que se enfrentam amanhã. Na próxima rodada, os rubro-negros viajam e jogam contra o Racing, na Argentina, dia 4 de maio.