Em jogo animado, Ceará vence clássico contra o Fortaleza e está na final da Copa do Nordeste

Na outra semifinal, partida entre Sport e ABC foi suspensa após forte chuva atingir a Ilha do Retiro

KELY PEREIRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Ceará venceu o terceiro clássico-rei de 2023



O Clássico-Rei entre Fortaleza e Ceará definiu nesta quarta-feira, 29, uma das vagas para a final da Copa do Nordeste, com o Ceará vencendo por 3 a 2. O jogo único na Arena Castelão foi bastante animado e bom de assistir. O Vozão foi quem abriu o placar aos 13 minutos com Erick, de pênalti. Aos 31, Calebe fez um gol olímpico e deixou tudo igual. Não demorou muito e Caique colocou o Ceará novamente em vantagem após rebote da zaga adversária. No segundo tempo, logo aos dois minutos, Cristian ampliou para 3 a 1 para o Ceará. Pouco depois, Thiago Galhardo foi expulso e deixou o Leão do Pici com um a menos. A classificação do Vozão parecia que viria fácil, mas aos 19 minutos, Juan bateu cruzado e diminuiu para 3 a 2. Então o jogo ficou dramático. Aos 33, o Fortaleza empatou, mas o lance foi anulado por impedimento. O outro jogo da semifinal entre Sport Recife e ABC precisou ser suspenso depois que uma forte chuva atingiu a Ilha do Retiro e deixou uma “piscina” no lugar do gramado. Os donos da casa estavam na frente por 1 a 0. As finais estão marcadas para 19 de abril e 3 de maio.