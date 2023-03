Richard Ríos faz primeiro treino e Palmeiras tem novidade em preparação para final do Paulistão

Verdão faz o primeiro jogo da decisão no próximo domingo, na Arena Barueri, contra o Água Santa

Cesar Greco/ Palmeiras / by Canon Palmeiras chega à reta final de preparação para a final do Paulistão



O Palmeiras segue na preparação para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista 2023. Nesta quarta-feira, 29, o Verdão teve o reforço de Gustavo Gómez, que retornou da seleção paraguaia, e Richard Ríos, reforço anunciado nesta terça, fez seu primeiro treino com o elenco. Por ter atuado no amistoso contra o Chile, Gómez fez apenas atividade regenerativa. Ríos participou do trabalho em campo comandado por Abel Ferreira. A atividade teve enfoque em movimentações, no posicionamento e em aspectos do jogo. Weverton, Rony e Raphael Veiga voltaram ontem da seleção brasileira. O Verdão decide com o Água Santa, nos próximos dois domingos, a taça do Paulistão. O primeiro jogo será na Arena Barueri, domingo, às 16h (horário de Brasília), e a volta no dia 9 de abril, também às 16h, no Allianz Parque. Entre os dois jogos o Palmeiras estreia na Libertadores contra o Bolívar, na quarta-feira, dia 5, às 21h30, fora de casa.