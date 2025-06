Em jogo com duas viradas, Fluminense leva susto, mas vence o Ulsan e chega à última rodada na liderança do Grupo F

Tricolor começou a mil e deu impressão de que venceria fácil, mas levou virada no fim do primeiro tempo e reverter o placar no segundo; vantagem sobre o Borussia Dortmund é no saldo de gols