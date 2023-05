Em jogo com expulsão, Fluminense e Flamengo empatam no primeiro duelo das oitavas da Copa do Brasil

Vaga para as quartas de final da competição será definida em 1º de junho

DANIEL CASTELO BRANCO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Fluminense e Flamengo empatam sem gols em jogo travado no Maracanã



Fluminense e Flamengo empataram sem gols na noite desta terça-feira, 16, no Maracanã, em jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Com o resultado, a vaga para a próxima fase da competição, que será definida em 1º de junho, também no Rio de Janeiro, segue aberta. Em relação a partida desta noite, o Rubro-Negro pressionou desde os primeiros minutos do jogo. As melhores chances do Flamengo aconteceram em uma só jogada em que Gabigol e Arrascaeta acertaram as traves de Fábio. Depois dos primeiros 15 minutos, o Fluminense conseguiu equiparar a posse de bola. Por outro lado, o tricolor carioca não conseguiu impor o estilo de passes rápidos e aproximação para incomodar o adversário. A situação do time piorou quando Felipe Melo foi expulso, logo aos 7 minutos do segundo tempo, por falta forte sobre Gabigol. O técnico Fernando Diniz precisou fazer mudanças e o Tricolor conseguiu encaixar a defesa para bloquear as ofensivas do Flamengo, que trocou mais passes, mas teve dificuldade para encontrar espaços e criar jogadas claras de gol. O jogo terminou empatado e a decisão segue aberta.