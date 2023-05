Na véspera de decisão, Walker explica abraço em Vini Jr e rebate críticas ao brasileiro: ‘Não tire o futebol dele’

Nesta quarta-feira, 17, Manchester City e Real Madrid decidem quem vai à final da Liga dos Campões

Paul ELLIS / AFP Vinicius Junior e Walker travaram um duelo intenso no primeiro jogo da semifinal da Liga dos Campeões



O lateral Walker, do Manchester City, foi questionado inúmeras vezes nesta terça-feira, 16, sobre o atacante brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid, após travarem um duelo intenso no jogo de ida entre as equipes, na semana passada, pela semifinal da Liga dos Campeões. A decisão, para ver quem vai à final da competição europeia, acontece nesta quarta-feira, 17, a partir das 16 horas (horário de Brasília). Entre as perguntas que Walker respondeu foi sobre o abraço que deu em Vini Jr ao fim da partida, quando conversaram e mostraram cordialidade. O inglês explicou que o jogador brasileiro tentou dar um lençol nele durante o confronto. “Fui abraçá-lo porque ele tentou me dar um lençol. Eu estava pensando ‘Por favor, não tente isso de novo e não faça de mim um meme’. Os boxeadores têm uma batalha e apertam as mãos depois. Você mostra um nível de respeito porque eles merecem. Carregando um clube enorme na Champions League. Amanhã mostrarei a ele o respeito que ele merece, mas antes disso é cachorro contra cachorro”, comentou. Walker também rebateu críticas ao brasileiro, defendendo o estilo de jogo de Vini Jr. Na Espanha, atletas de outros clubes costumam a falar que o atacante do Real Madrid é “provocativo”. “Ele é um jogador muito bom, faz o que precisa para colocar seu time na linha. Não me meto nisso tudo. Se há uma polêmica, não me incomoda. Já passei por coisas mais difíceis do que pessoas provocando. Já vi ele cair com facilidade, e faz parte do jogo tentar levar vantagem sobre o adversário. Não tire o futebol dele. Ele é um jogador top”, completou o lateral do Manchester City. O Manchester City recebe o Real Madrid nesta quarta-feira. Quem vencer fica com a vaga na decisão. No jogo de ida, na Espanha, o resultado ficou empatado em 1 a 1. Em caso de novo empate, o confronto vai para a prorrogação e pênaltis.