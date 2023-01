Em jogo eletrizante, Palmeiras vence Flamengo por 4 a 3 e conquista título inédito da Supercopa do Brasil 

Raphael Veiga e Gabriel Menino marcaram duas vezes cada e foram fundamentais para o triunfo; Gabigol e Pedro balançaram as redes para os flamenguistas

AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Raphael Veiga marcou duas vezes no confronto entre Palmeiras e Flamengo, válido pela Supercopa do Brasil



O Palmeiras conquistou a Supercopa do Brasil pela primeira vez neste sábado, 28, ao derrotar o Flamengo por 4 a 3, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Em partida eletrizante e com golaços dos dois lados, o Alviverde marcou com Raphael Veiga (duas vezes) e Gabriel Menino (duas vezes), ficando com o troféu do campeonato que reúne os atuais vencedores do Brasileirão e da Copa do Brasil. O Rubro-Negro, que almejava sua terceira taça na competição, balançou as redes com Gabriel Barbosa (duas vezes) e Pedro. A comissão técnica liderada por Abel Ferreira, desta forma, fatura sua sétima taça desde que chegou ao futebol nacional, em 2020. Além da Supercopa, os portugueses já ganharam o bi da Libertadores, a Copa do Brasil, o Brasileirão, o Paulistão e a Recopa Sul-Americana.

Como foi a decisão da Supercopa

A partida foi emocionante desde o apito inicial. Apesar de ter mais volume de jogo e controlar as ações no início, o Palmeiras foi surpreendido e deu bobeira com Zé Rafael. Depois de ser desarmado no campo de defesa, o meio-campista derrubou Giorgian De Arrascaeta dentro da área. Na cobrança da penalidade, o atacante Gabriel Barbosa demonstrou frieza e deslocou Weverton, abrindo o placar aos 25 minutos para o Flamengo. Mesmo com a desvantagem, o Alviverde não se intimidou e chegou ao empate com Raphael Veiga, aos 38 minutos. O meia pegou sobra de David Luiz e bateu de dentro da área, no canto direito de Santos. Já nos acréscimos da etapa inicial, o Verdão conseguiu a virada com uma pintura. De longa distância, Gabriel Menino acertou uma porrada no ângulo, indefensável para o arqueiro flamenguista.

Sem outra alternativa, o Flamengo voltou do intervalo com uma postura mais ofensiva e rapidamente buscou a igualdade. Depois de Weverton fazer dois milagres, o Rubro-Negro marcou mais uma vez com Gabigol, aos 5 minutos. O atacante foi acionado por Everton Ribeiro nas costas da defesa e, com categoria, encobriu o goleiro palmeirense. A reação dos paulistas, porém, não foi tardia. Aos 12 minutos, Everton Ribeiro tocou com o braço dentro da área, cometendo uma penalidade boba. Na cobrança, Raphael Veiga não vacilou e fez o terceiro para o Palmeiras. Três minutos depois, entretanto, os cariocas chegaram ao empate novamente. Pouco participativo do duelo, Pedro recebeu de Ayrton Lucas e mandou de calcanhar para o fundo das redes. Com o jogo aberto, as duas equipes arrancaram suspiros de suas respectivas torcidas. Quem voltou a comemorar, porém, foi o lado alviverde. Aos 28, Gabriel Menino aproveitou cruzamento rasteiro e arrematou mascado, mas para o gol. Com a vantagem, o conjunto de Abel Ferreira conseguiu esfriar os ânimos no fim, tendo sabedoria para garantir mais um troféu.