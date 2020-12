Em jogo movimentado, Flamengo vence o Bahia por 4 a 3 e se aproxima do São Paulo

Mesmo com a expulsão de Gabigol, o time carioca mostrou superioridade e derrotou a equipe de Mano Menezes

Mesmo com um jogador a menos desde o início do primeiro tempo, o Flamengo venceu o Bahia por 4 a 3, virou novo vice-líder do Campeonato Brasileiro e diminuiu sua vantagem para o líder São Paulo. A partida foi realizada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 19h deste domingo, 20, sendo válida pela 26ª rodada do Brasileirão. O jogo começou calmo para os cariocas, que, com poucos minutos de jogo, abriram o placar com Bruno Henrique. O bom momento durou pouco, uma vez que Gabigol foi expulso com 10 minutos de partida por ter ofendido o árbitro Flávio Rodrigues identificou. Com a vantagem numérica, o Bahia se arriscou, mas viu o rival ampliar o placar com gol de Isla aos 32 minutos de jogo. O que parecia uma vitória tranquila se transformou em uma pedreira para os donos da casa.

No segundo tempo, em apenas 13 minutos, o Bahia virou o jogo para 3 a 2 com gols de Juan Ramírez e Gilberto (2x). Com isso, o tricolor saltou à frente e teve a chance de ampliar a vantagem. Com o jogo no ápice, o técnico Rogério Ceni colocou o atacante Pedro no jogo, o que foi decisivo para o resultado. Além de marcar o gol do empate, o centroavante deu um passe de letra para Vitinho virar a partida e garantir a vitória para o Mengão. Com o resultado, o time carioca assume a vice-liderança do Brasileirão com 48 pontos, cinco a menos do que o São Paulo, atual líder da competição, sendo que os comandados de Rogério Ceni ainda têm um jogo a menos. O Bahia, por sua vez, chega à sua quinta derrota consecutiva e está na 16ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento, com 28 pontos.