Em jogo polêmico, Corinthians empata com o São Paulo e mantém tabu em Itaquera

Tricolor reclamou do pênalti marcado para o Timão e de um gol anulado; arbitragem paralisa partida por causa de cânticos homofóbicos

ANDRÉ ANSELMO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Róger Guedes enfrenta Caio Paulista no clássico entre Corinthians e São Paulo



Corinthians e São Paulo empataram em 1 a 1 neste domingo, 14, na Neo Química Arena, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Após Michel Araújo abrir o placar para os são-paulinos, Róger Guedes deixou tudo igual em cobrança de pênalti. A partida, porém ficou marcada por ser muito tensa e recheada de polêmicas. Além de discordar da penalidade assinalada pelo árbitro Bruno Arleu Araújo, o Tricolor ficou irritado com um gol anulado de Jonathan Calleri. Com o resultado, o Alvinegro mantém o tabu e segue sem perder para o rival em sua casa. Inaugurado em 2014, o estádio recebeu 17 Majestosos, com dez triunfos corintianos e sete igualdades. O confronto ainda ficou marcado por cânticos homofóbicos proferidos por torcedores do Timão. A arbitragem até paralisou o duelo, mas os gritos preconceituosos continuaram. Com o resultado, a equipe de Vanderlei Luxemburgo vai aos cinco pontos e continua na 16ª colocação. Os liderados por Dorival Júnior vão aos nove pontos e ficam no décimo lugar.

A etapa inicial foi de domínio completo dos visitantes. Além de ter mais posse de bola, o São Paulo foi eficaz já em sua primeira tentativa. Aos 14 minutos, Rafinha recebeu na linha de fundo de Wellington Rato e deu toque preciso para Michel Araújo. Dentro da área, o meio-campista uruguaio teve calma para dominar e estufar as redes. A partir daí, o Tricolor continuou dominando e chegou a ampliar com Calleri. Após cruzamento da direita, o centroavante finalizou duas vezes para marcar. Para a revolta dos são-paulinos, entretanto, o árbitro marcou falta do argentino em Fagner antes da jogada. Já nos acréscimos, o Tricolor voltou a ficar na bronca com Bruno Arleu de Araújo. Aos 47 minutos, o juiz marcou pênalti para o Corinthians em disputa entre Wesley e Rafinha. Na batida, Róger Guedes converteu e deixou tudo igual.

No retorno do intervalo, o São Paulo continuou com mais posse de bola e controlando as ações, mas não conseguiu incomodar o goleiro Cássio. Reativo, o Alvinegro esperava lances de contra-ataque para tentar incomodar o rival. Aos 17 minutos, o ritmo da partida foi quebrado com cânticos homofóbicos proferidos por torcedores corintianos. O árbitro interrompeu o jogo e uma mensagem contra o preconceito foi exibida no telão do estádio. Ainda assim, os alvinegros continuaram cantando: “Dessas bichas, teremos que ganhar”. Com a bola rolando, os visitantes voltaram a balançar as redes aos 32 minutos, mas um impedimento foi marcado pelo atacante Juan. No fim, os são-paulinos até insistiram, mas viram a defesa do Alvinegro prevalecer a o tabu continuar em Itaquera.