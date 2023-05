Bandeira de Mello diz que CPI das Apostas vai evoluir para ‘medidas drásticas’, mas descarta paralisar futebol 

Deputado federal ainda ressaltou que a CPI não atrapalhará a Medida Provisória (MP) redigida pelo Ministério da Fazenda, que visa regulamentar as casas de apostas no Brasil

Reprodução/Jovem Pan Eduardo Bandeira de Mello em entrevista ao Jornal Jovem PanEduardo Bandeira de Mello em entrevista ao Jornal Jovem Pan



Ex-presidente do Flamengo e atual deputado federal, Eduardo Bandeira de Mello (PSB-RJ) será um dos 34 membros titulares da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas, que deve ser instalada na próxima terça-feira, 16. Em entrevista ao “Jornal Jovem Pan”, o ex-dirigente do Rubro-Negro afirmou que a iniciativa evoluirá para “medidas drásticas” no caso de manipulação de partidas de futebol, investigado pelo Ministério Público de Goiás. “A CPI tem como objetivo coibir e erradicar este tipo de delito que está acontecendo agora e, provavelmente, acontece há muito tempo. O presidente do Vila Nova desvendou o esquema e, agora, temos a obrigação de que o crime seja minimizado ou erradicado no futebol brasileiro”, disse Bandeira de Mello. “Vamos evoluir para medidas drásticas, mas dentro da legislação. Todas CPIs sofrem este tipo de questionamento: ‘como a Polícia Federal e o Ministério Público estão apurando, não precisaria de uma CPI’. No nosso caso, vamos contribuir com as autoridades e essa ação paralela será benéfica para todos”, acrescentou.

Convidado pelo relator Felipe Carreras (PSB-PE), Bandeira de Mello afirmou que a CPI não fará pressão para a paralisação de campeonatos de futebol. “Não acredito que paralisar os campeonatos seja factível. Se você parar o torneio, não vai parar o movimento de apostas. Até porque tem movimento em vários campeonatos e no mundo inteiro. Não é assim que se combate esse crime. Temos que trabalhar para regulamentar e acabar com os esquemas. Vamos tratar do assunto com critério, cuidado e rigor”, disse à Jovem Pan News. “Nós vamos ter que ouvir todos os envolvidos, não só os atletas, como dirigentes e pessoas que apareçam a partir das nossa investigações. Então, o objetivo é construtivo. É garantir a lisura dos nossos campeonatos e das nossas competições”, explicou o deputado federal.

Bandeira de Mello ainda ressaltou que a CPI não atrapalhará a Medida Provisória (MP) que regula as casas de apostas esportivas. O texto, redigido pelo Ministério da Fazenda, foi repassado pela Casa Cívil ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta semana. “O objetivo será de colaboração com a Medida Provisória. Existe uma feliz coincidência. Provavelmente, a manipulação de resultados esportivos já acontece há muito tempo. Em 2005, nós tivemos um escândalo de apostas, que até modificou o resultado do Campeonato Brasileiro. Não é crível que tudo isso tenha se interrompido nesses 18 anos. Agora, temos que acabar com isso. É uma sorte nossa que o ministério da Fazenda esteja preparando uma MP, que será analisada na mesma Câmara que promoverá a CPI. São duas iniciativas complementares, com uma ajudando a outra.”

Por fim, o ex-mandatário do Flamengo reconheceu que os clubes do futebol brasileiro serão afetados financeiramente com o avanço das investigações. Desde a descoberta de indícios de manipulação nos jogos, o Athletico-PR demitiu o lateral Pedrinho e o meio-campista Bryan García, enquanto o Coritiba desligou o atacante Alef Manga. Outros times preferiram afastar alguns atletas suspeitos. “A postura do Athletico-PR e do Coritiba são elogiáveis. Eles estão desligando atletas que são extremamente importantes e que custaram caro, o que vai trazer um prejuízo momentâneo para as suas finanças. Ainda assim, eu acho que isso vai garantir que seus torcedores e os amantes do futebol tenham certeza de que as agremiações estão tratando o assunto com seriedade. Inclusive, arcando com prejuízos momentâneos para salvaguardar o que eles têm de mais importante, que é a credibilidade”, completou Bandeira de Mello.