Em jogo quente e com caso de racismo, Brasil atropela Tunísia no último amistoso antes da Copa do Mundo

A seleção brasileira vai chegar embalada para a disputa da Copa do Mundo 2022, marcada para acontecer entre 20 de novembro e 18 de dezembro, no Catar. No último amistoso antes do torneio da Fifa, o Brasil não tomou conhecimento da Tunísia ao aplicar uma goleada por 5 a 1, na tarde desta terça-feira, 27, no Parque dos Príncipes, em Paris. Mesmo enfrentando um adversário que fez jogo ríspido e lidando com o racismo de um torcedor adversário, que arremessou uma banana em campo, a equipe comandada por Tite ganhou com gols de Raphinha (duas vezes), Richarlison, Neymar e Pedro. Com o resultado, a Canarinho chegou ao 15º duelo de invencibilidade, com 12 vitórias e 3 empates no período – a última derrota aconteceu em 10 de julho de 2021, diante da Argentina, na final da Copa América. Agora, a Amarelinha volta a campo somente no dia 24 de novembro, quando buscará o hexacampeonato no país do Oriente Médio. Cabeça de chave do Grupo G, a seleção terá Sérvia, Suíça e Camarões como adversários na fase inicial.

Assim como na vitória sobre Gana, a seleção brasileira construiu seu resultado cedo, marcando aos 10 minutos com o atacante Raphinha, que aproveitou lançamento de Thiago Silva para encobrir o goleiro tunisiano com uma bela cabeçada. Aos 18 minutos, no entanto, Talbi aproveitou batida de falta de Slimane para devolver na mesma moeda, empatando também em uma testada. Os africanos, porém, não tiveram tempo para comemorar. No lance seguinte, Richarlison aproveitou passe de Raphinha para colocar o Brasil à frente do placar novamente. Na comemoração, entretanto, um torcedor tunisiano atirou uma banana em direção aos brasileiros, em claro sinal de racismo – assista abaixo. Respondendo em campo, a Canarinho chegou ao terceiro através de uma penalidade. Após Casemiro ser puxado dentro da área, o árbitro assinalou a infração. Na batida, Neymar apenas deslocou o arqueiro, aos 29 minutos. Apesar do jogo quente e ríspido, os brasileiros continuaram em cima e fizeram o quarto com Raphinha, que acertou bela finalização de fora da área para marcar. Já aos 42 minutos, Bronn deu uma entrada forte em Neymar, recebendo o cartão vermelho direto.

Na comemoração do gol de Richarlison, arremesaram uma banana no atacante brasileiro. Até quando?

🗞|📽 Isabelle Costa pic.twitter.com/VOlgxwSh7R — Goleada Info (@goleada_info) September 27, 2022

Pensando em testar jogadores diferentes, Tite promoveu alterações em campo, dando oportunidade a Pedro, Vinicius Júnior, Ibañez, Rodrygo e Renan Lodi no segundo tempo. Apesar da superioridade numérica e da larga vantagem do placar, o Brasil diminuiu o ritmo na etapa complementar e fechou o jogo com Pedro, já perto aos 29 minutos. O centroavante do Flamengo pegou rebote dentro da área e estufou as redes da Tunísia, aproveitando a chance – ele havia ficado fora do duelo contra os ganeses. A convocação final para a Copa do Mundo está marcada para 7 de novembro.