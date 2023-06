Em preparação para a Copa, seleção feminina se apresenta para treinos na Granja Comary

Doze jogadoras participarão do primeiro período de treinamento até convocação oficial em 27 de junho

Thais Magalhães/CBF Atletas que atuam fora do país treinarão por uma semana na Granja Comary



Nesta segunda-feira, 19, doze jogadoras se apresentaram na Granja Comary, no Rio de Janeiro, para um período de treinamento pré-convocação para a Copa do Mundo que terá início em 20 de julho, na Austrália e Nova Zelândia. Em sua maioria são atletas que atuam fora do Brasil e já estão liberadas de seus clubes, são elas: Tainara (Bayern de Munique-ALE), Kathellen (Real Madrid-ESPN), Rafaelle, Antonia (Levante UD-ESP), Mônica (Madrid CFF-ESP) Lauren, Ana Vitória (Benfica-POR), Angelina (OL Reign-EUA), Andressa Alves, Gabi Nunes, Nycole (Benfica-POR) e Geyse (Barcelona). Além das goleiras do sub-20 Ravena (Corinthians) e Leilane (Ferroviária). O grupo ficará concentrado até 25 de junho e passarão por testes e treinamentos táticos comandados pela treinadora Pia Sundhage, que convoca a seleção para o Mundial no dia 27 de junho, às 16h (horário de Brasília). Ao todo serão 26 nomes (23 + 3 suplentes).