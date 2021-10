Em recuperação, Santos vence o Athletico-PR e se afasta do Z4

Com vitória, time de Fábio Carille chegou aos 35 pontos, ocupando a 11ª posição da tabela; já a equipe paranaense soma 34 pontos e está na 13ª colocação

Reprodução/Twitter @SantosFC Madson foi o responsável pelo gol da vitória do Santos



Buscando arrancar no Brasileirão, o Santos visitou o Athletico-PR neste sábado, 30, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato. Vindo de uma vitória contra o Fluminense, o time de Fábio Carille não decepcionou e bateu o Furacão pelo placar de 1 a 0. O gol que selou o placar foi marcado por Madson, que completou de cabeça após cruzamento de Marcos Guilherme. Apesar da derrota, o Athletico também levou perigo ao gol santista, ameaçando a vitória que afastaria ainda mais o Santos da zona de rebaixamento. Mas ao apito final, a equipe paulista garantiu os três pontos e sua oitava vitória na competição. Com o resultado a equipe de Fábio Carille chegou aos 35 pontos, ocupando a 11ª posição da tabela enquanto que o time paranaense soma 34 pontos, estando na 13ª posição.