Chelsea vence o Newcastle e mantém liderança do Campeonato Inglês

Tropeços de rivais ajudaram clube londrino a manter a ponta da tabela; na Espanha, Vinícius Jr garantiu a vitória do Real Madrid contra o Elche

Reprodução/Twitter @ChelseaFC Lateral foi o principal destaque do Chelsea, que chegou aos 25 pontos



Em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea venceu o Newcastle por 3 a 0 se manteve na liderança do torneio. O lateral-direito Reece James marcou dois gols enquanto que o meia Jorginho, que desponta como favorito ao prêmio de melhor do mundo, fechou o placar para a equipe de Londres. Com o resultado, o Chelsea chegou aos 25 pontos e mantém a liderança isolada do torneio. O Newcastle, por sua vez, figura na 19ª posição, com apenas quatro pontos. Para manter a liderança, o time de Londres contou com o tropeço dos rivais Liverpool, que empatou em 2 a 2 com o Brighton, e Manchester City, que foi derrotado pelo Crystal Palace por 2 a 0. Fechando o G4, o West Ham ainda não jogou na rodada.

Na Espanha, o dia foi do brasileiro Vinícius Jr., que fez os dois gols na vitória do Real Madrid contra o Elche por 2 a 1. Com isso, o time da capital espanhola assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Espanhol, podendo ser ultrapassado pela Real Sociedad, que joga no domingo. Na Alemanha, o Bayern de Munique se reabilitou da goleada sofrida no meio de semana e venceu o Union Berlin por 5 a 2. O atacante Robert Lewandowski marcou dois gols, enquanto que Sané, Coman e Müller fecharam o marcador. O time bávaro ocupa a liderança da Bundesliga, com 25 pontos em dez jogos.