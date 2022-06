Empresário de Luva de Pedreiro se defende de críticas e diz que influencer tem R$ 2 milhões a receber 

Em vídeo publicado nas redes sociais, Allan Jesus ainda afirma que contratou uma auditoria para tratar do caso

Reprodução/Instagram/@allanjesus Empresário Allan Jesus posa ao lado de Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro



Allan Jesus, CEO da empresa de marketing ASJ Consultoria e empresário do Luva de Pedreiro, voltou a usar sua conta no Instagram nesta quinta-feira, 23, para se defender das críticas que vem recebendo nas redes sociais. De acordo com o agente, o influencer digital, chamado Iran Ferreira, ainda não recebeu nenhum pagamento pelos trabalhos e tem R$ 2 milhões a receber de publicidade. “Boa tarde, venho me pronunciar diante do que vem saindo na imprensa a respeito do trabalho com o Luva de Pedreiro, no qual todo esse tempo fiz com muita dedicação. Sobre valores em conta, o Iran tem duas contas em pessoa física e conhecimento de uma terceira conta em pessoa jurídica, que foi criada esse ano e todos os nossos contratos de publicidade estão com essa conta para recebimento. Para que a transparência seja possível para que todos os sócios tenham acesso a entradas e saídas”, iniciou Allan.

“Todos os nossos contratos de publicidade somam mais de R$ 2 milhões e nenhum pagamento ainda foi feito. Todos serão feitos a partir de julho de 2022, até o presente momento os contratos de publicidade ainda não foram pagos. Antes da nossa empresa ser aberta e ter uma conta jurídica, o Iran tinha feito um acordo informal com uma agência onde gravaria alguns vídeos no TikTok. Naquele momento, o valor foi de R$ 20 mil. Como ainda não existia essa conta jurídica, o valor foi depositado na conta da ASJ Consultoria”, continuou o empresário, que passou a ser criticado após o colunista Léo Dias revelar que o Luva de Pedreiro possuía apenas R$ 7,5 mil em suas contas.

No vídeo publicado nas redes sociais, Allan ainda afirma que contratou uma auditoria para tratar do caso. “Sobre todo o processo que envolve a ASJ Consultoria e o Luva de Pedreiro, eu contratei uma auditoria para que todos os contratos, contas bancárias e recibos sejam vistos. Foram feitos quase R$ 200 mil de investimento e com despesas pessoais do Iran. Logo em breve espero tê-las em mão. Sobre a casa do Iran, em abril desse ano, eu entrei em contato com uma arquiteta e a convidei para o projeto. Desde então, estão negociando com uma marca global onde estava sendo acordado a construção da nova casa do Iran. Bem como todas as melhorias do imóvel. Esse projeto ficou pronto e o Iran tinha conhecimento (sic)”, completou.

Na noite da última quarta-feira, Allan já havia dito que iria demonstrar a “regularidade de seus atos” e afirmou que possui contrato com o jovem. “De qualquer modo, instado a se manifestar ou demonstrar a regularidade de seus atos, a ASJ o fará com muita tranquilidade, abrindo a quem de direito todos os contratos, documentos, extratos e o que mais for necessário. Por fim, manifestamos nossa certeza e convicção de que a verdade, como sempre, prevalecerá. Cordialmente, Allan Jesus, CEO da ASJ”, declarou o agente, na ocasião.