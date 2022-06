Após polêmica com empresário, Luva de Pedreiro tem ‘praticamente nada’ nas contas bancárias

Novos gestores da carreira do influenciador digital estão preocupados com sua situação financeira

Reprodução/Twitter/@ocaradaluva Iran Ferreira ficou famoso nas redes sociais com vídeos fazendo gols e usando uma luva de pedreiro nas comemorações



O influenciador digital Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, pode ter levado um golpe de seu ex-empresário. Nesta quarta-feira, 22, a coluna de Léo Dias divulgou os valores das contas do influenciador. Após desentendimento com o ex-empresário, Iran fechou com novos gestores de carreira, que se assustaram com os valores. Segundo depoimento, as duas contas de Iran tiveram um giro de R$ 7.500 no decorrer de 2022, mas atualmente o saldo é de “praticamente nada”. A nova equipe também revelou que o influenciador não tem conhecimento de outras contas bancárias em seu nome. Toda a polêmica começou na segunda-feira, 20, quando Luva de Pedreiro anunciou que faria uma pausa nos vídeos. Ele chegou a dizer que se afastaria das redes sociais, mas manteve as publicações. Os fãs do influenciador começaram a questionar o porquê Iran se mantém na mesma casa simples do interior da Bahia mesmo depois de contratos milionários. Segundo a coluna de Léo Dias, Iran recebeu apenas do contrato com a Amazon Prime Video para divulgação do cardápio de eventos esportivos, R$ 1 milhão. Isso sem contar que já havia recebido R$ 300 mil em contrato de exclusividade com outra empresa não revelada.