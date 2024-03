Endrick brilha e marca gol da vitória do Brasil sobre a Inglaterra na estreia de Dorival Júnior

Seleção Brasileira enfrentou a Inglaterra em um amistoso prepatarório para as eliminatória da Copa do Mundo

Ben Stansall / AFP Endrick marca gol da vitória do Brasil na vitória sobre a Inglaterra



A nova Seleção Brasileira sob o comando de Dorival Júnior, animou, e Endrick brilhou. O jovem de 17 anos foi o autor do gol brasileiro, que deu a vitória para o Brasil neste sábado, 23, diante da Inglaterra. Toda reformulada, a seleção jogou de igual para igual com os ingleses, que não perdiam há 10 jogos e que ocupam a terceira posição do ranking da Fifa – o Brasil está na quinta colocação. O time jovem, com jogadores novos e convocados pela primeira vez, embalou, nem parecia amistoso em determinados momentos. A disputa foi intensa e a partida, pode se dizer, que foi no estilo europeu, rápida. Apesar de conseguir construir bem as jogadas com a bola no pé, sem ela, a seleção ficou devendo, o que deu oportunidades para os ingleses jogarem. Essa será uma missão a ser melhorada por Dorival.

Chances não faltaram para que a Seleção abrisse o placar no primeiro tempo, assim como para a Inglaterra, mas niguém conseguiu marcar. Contudo, as melhores oportunidades saíram dos pés do Brasil. A Inglaterra era melhor no começo do jogo, chegou mais vezes na área de Bento, goleiro escolhido por Dorival para comandar o gol brasileiro. Foi a primeira vez em 61 jogos que o Brasil teve um goleiro novo. Apesar da pressão inglesa, a seleção que teve a melhor chance de abrir o placar. Vinícius Júnior, em um contra-ataque, ficou cara a cara com o goleiro Pickford, mas chutou fraco e o zagueiro inglês conseguiu pegar a bola antes que ela entrasse para o gol. A jogada equilibrou a partida, e foi assim até o final de segundo tempo.

Aos 16 da primeira etapa, Rodrygo, teve outra chance, após uma roubada de bola de Lucas Paquetá, mas também não conseguiu concluir para brir o placar. As oportunidade seguiam aparecendo para os dois lados, com o times com sede de jogo e de gol. Beraldo, ex-São Paulo e que atualmente defende o Paris Saint-Germain, brilhou na defesa. Como faz em todos os jogos, não se intimidou, e defendeu a zaga brasileira, sem dar chances para que os ingleses marcassem. Aos 34 minutos, o Brasil fez uma ótima jogada, que saiu desde trás e chegou até o gol, mas a finalização bateu na trave. O time seguia correndo atrás e doido para marcar.

Não foram só os novos jogadores que mostraram o porque estão na Seleção. Bento, também deixou claro a razão para ter sido convocado. Fez boas defesas, em dois chutes de Gordon, que tinha endereço certo, mas encotrou um defensor dentro da área. No meio do segundo tempo, Dorival mexeu no time, colocou Endrick, que mostrou para os europeus o porque está na lista das promessas mundiais e vai trocar o Palmeiras pelo Real Madrid no meio do ano. Autor do gol que deu a vitoria para o Brasil, ele fez aquilo que nós brasileiros estamos acostumados, jogou.

O gol saiu aos 34 do segundo tempo. Vinícius Júnior começou a jogada a partir de outro contra-ataque,mas parou na defesa do goleiro. Contudo, o lance gerou rebote e Endrick não desperdiçou. O jovem jogador teve outra chance no último lance do jogo, cara a cara com Pickford, mas não conseguiu marcar. A vitória dá a Seleção brasileira um gás para o próximo jogo. A equipe vinha de três derrotas. O Brasil embarca agora para Madrid, onde vai enfrentar a Espanha, que vem de derrota para a Colômbia. A partida, mais do que um amistoso entre as duas equipes, também tem como lema ‘uma só pele’, um ato contra o racismo, algo que Vinícius Júnior, recorrentemente sofre no país.