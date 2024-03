Colômbia derrota Espanha por 1 a 0 em jogo com destaque para James Rodríguez

Jogador entrou após o intervalo e mudou os rumos da partida; meia do São Paulo deu início a jogada que originou o gol

EFE/EPA/NEIL HALL aniel Munoz, da Colômbia, comemora o gol de 0 a 1 durante o amistoso internacional de futebol entre Espanha e Colômbia em Londres



Colômbia e Espanha se enfrentaram nesta sexta-feira, 22, no amistoso preparatório para as eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O destaque da partida foi James Rodríguez, que foi tão questionado nos últimos dias. O jogador saiu do banco de reservas no segundo tempo e mudou o rumo da partida, dando início a jogada que originou o gol da equipe colombiana. Muñoz foi o autor do gol da Colômbia. A vitória desta sexta consagrou ainda mais o treinador Néstor Lorenzo que, desde que assumiu a seleção, ainda não conheceu a vitória. Sob seu comando, a Colômbia já derrotou a Alemanha, Brasil e agora a Espanha. A última derrota da seleção colombiana foi em fevereiro de 2022, para a argentina. Ao todo, são 19 partidas sem perder. Os espanhóis, por sua vez, defendiam a invencibilidade de oito jogos, mas com a derrota deixaram o feito escapar e chegam mais balançados para o jogo contra o Brasil, marcado para terça-feira, 26.

Na primeira etapa da partida, a Espanha, atual campeã da Liga das Nações da Uefa, em 2023, foi quem mais buscou o gol, contudo, falhou nas finalizações, não conseguindo marcar mesmo com um volume ofensivo maior que os das adversárias. O foco colombiano na primeira etapa foi o contra-ataque, mas sem nenhuma grande chance. As coisas passaram a mudar na entrada de James, do São Paulo, e Richard Ríos, do Palmeiras. Com os dois jogadores, a Colômbia ficou mais ofensiva e foi mais para cima, sendo assim que, aos 15 minutos, após um cruzamento do meia tricolor, Muñoz completou e marcou o único gol da partida. Espanha volta a jogar na terça-feira, 26, contra a Romênia.