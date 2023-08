ENQUETE – Qual clube contratou melhor: Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Santos ou São Paulo?

Times do futebol brasileiro foram às compras e fecharam com bons jogadores nesta janela de transferências, encerrada na última quarta-feira

Montagem sobre fotos/Reprodução/Olavo Guerra/@Corinthians/Gilvan de Souza/CRF/Internacional/SãoPauloFC Clubes do futebol brasileiro contrataram jogadores de peso nesta janela de transferências



Os clubes brasileiros foram às compras e fecharam com bons jogadores nesta janela de transferências, encerrada na última quarta-feira. De 3 de julho a 2 de agosto, os times da Série A investiram ao menos 250 milhões de reais. Somente o Flamengo, o mais rico do país, desembolsou R$ 91 milhões para contratar o goleiro Rossi, o meio-campista Allan e o atacante Luiz Araújo. Dono da segunda maior torcida do Brasil, o Corinthians também buscou agradar a Fiel com as chegadas do zagueiro Lucas Veríssimo e do meia Matías Rojas. Já o São Paulo, por sua vez, trouxe três reforços de peso: Alexandre Pato, James Rodríguez e Lucas Moura. Grandes nomes também foram adquiridos por times do Rio Grande do Sul, como Enner Valencia e Bruno Henrique (Internacional), além de Luan e Iturbe (Grêmio). Até mesmo o Santos, afundado em crise financeira e lutando contra o rebaixamento, teve êxito nas negociações com Dodô e Jean Lucas. Abaixo, confira todas as contratações e vote na equipe que melhor contratou. O Palmeiras, vale lembrar, é o único que ainda não se movimentou nesta janela – a partir de agora apenas jogadores livres no mercado podem ser adquiridos pelos clubes do Brasil.

Atualização das 20:09 do dia 02/08 Segue a lista completa de reforços dessa janela para cada clube da Série A. Dessa forma, fazemos o monitoramento das publicações deles no BID da CBF. Continuamos contando com a ajuda de vocês informando aqui os jogadores que ainda faltam na… pic.twitter.com/yQkAE59Msp — Rede do Futebol (@RededoFutebol) August 2, 2023

Qual clube contratou melhor: Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Santos ou São Paulo?

