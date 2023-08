Lucas Moura aparece no BID e já tem data para reestrear pelo São Paulo

De acordo com o repórter Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan, o jogador de 30 anos está ‘impressionando’ os preparadores físicos do Tricolor

Divulgação/@SaoPauloFC Lucas pode reestrear pelo São Paulo contra o Atlético-MG



Lucas Moura foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta quinta-feira, 3. Regularizado, o meia-atacante será apresentado oficialmente amanhã e já tem data para reestrear. De acordo com o repórter Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan, o jogador de 30 anos está “impressionando” os preparadores físicos e já tem condições de ser relacionado para o embate contra o Atlético-MG, marcado para este domingo, 6, no Morumbi, pelo Brasileirão. Sem entrar em campo desde o fim de maio, Lucas continuou treinando mesmo após a saída do Tottenham. Assim, o Tricolor está otimista para contar o reforço desde o início do duelo contra o Corinthians, em 16 de agosto, pela volta da Copa do Brasil – na ida, os corintianos ganharam por 2 a 1.

Quem ainda não tem data para começar sua passagem pelo São Paulo é o meio-campista James Rodríguez. Apresentado nesta segunda-feira, 1º, o colombiano admitiu que precisa adquirir ritmo de jogo e aperfeiçoar a forma física – seu último jogo como profissional ocorreu em abril, no Olympiacos, da Grécia. Além disso, o armador ainda precisa de toda documentação trabalhista para ser regularizado no BID. O camisa 19, porém, também tentará estar à disposição do técnico Dorival Júnior no clássico decisivo diante do Corinthians.