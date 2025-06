Escalação da Seleção Brasileira: Ancelotti muda ataque para enfrentar o Paraguai

Brasil busca classificação antecipada para a Copa do Mundo de 2026

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO O jogo Brasil x Paraguai terá transmissão ao vivo com narração no YouTube Jovem Pan Esportes



Brasil e Paraguai se enfrentam nesta terça-feira (10), às 21h45 (de Brasília), na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 16ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Carlo Ancelotti deve manter a base do time que iniciou contra o Equador na última quinta-feira, mas fará mudanças no ataque. Raphinha retorna de suspensão na vaga de Estêvão, enquanto Matheus Cunha recebe oportunidade no lugar de Richarlison. Outra novidade será a saída de Gerson para entrada de Gabriel Martinelli. Sendo assim, a provável escalação da Seleção Brasileira tem: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alex e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e Vini Jr. O Brasil é o quarto colocado das Eliminatórias, com 22 pontos em 15 jogos. São 6 vitórias, 6 empates e 3 derrotas até aqui, somando 48% de aproveitamento.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O jogo Brasil x Paraguai terá transmissão ao vivo com narração no YouTube Jovem Pan Esportes. Em entrevista coletiva, Carlo Ancelotti comentou a preparação brasileira para as duas partidas desta data Fifa: “Tivemos tempo necessário nestes dias para preparar bem as duas partidas, um pouco menos a partida contra o Equador. Creio que os últimos treinamentos nos preparamos bem, tivemos o tempo necessário. E a equipe está fresca, os jogadores estão bem, então teremos todas as ferramentas para irmos bem amanhã. É um trabalho distinto, mas o tempo para preparação para a partida de amanhã foi o suficiente. Eu tenho a dimensão que tem a equipe nacional para esse país, é verdade que houve um período de incerteza porque nos últimos tempos a Seleção não teve bons resultados. Tentaremos começar amanhã com um bom resultado, sobretudo um jogo bom que a torcida possa desfrutar.”