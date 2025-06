Escalação do Flamengo: Filipe Luís deve poupar jogadores contra o Los Angeles FC

Clubes se enfrentam nesta terça-feira (24), às 22h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, com transmissão ao vivo com narração no YouTube Jovem Pan Esportes

CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O time rubro-negro já garantiu a liderança na chave D e a classificação para as oitavas de final



Flamengo e Los Angeles FC se enfrentam nesta terça-feira (24), às 22h (de Brasília), em Orlando, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O time rubro-negro já garantiu a liderança na chave D e a classificação para as oitavas de final, sendo assim alguns jogadores devem ser poupados nesta partida. O técnico Filipe Luís tem quatro atletas pendurados e que podem ser preservados, são eles: Pulgar, Gerson, Plata e Bruno Henrique. De La Cruz, com entorse no joelho esquerdo, é outro que não joga.

Sendo assim, a provável escalação do Flamengo tem: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Jorginho e Gerson; Luiz Araújo, Michael e Pedro. O jogo Flamengo x Los Angeles FC terá transmissão ao vivo com narração no YouTube Jovem Pan Esportes.

Antes do confronto, Filipe Luís destacou a união do seu elenco como um dos pontos fortes na competição: “É a melhor parte para o técnico. Fazer substituições que entram, fazem gols e mudam a partida. O que me faz mais orgulhoso é que o Wesley fez um erro, algo que eu pedi que ele fizesse, que controlasse todas as bolas longas. Ele cometeu um erro e continuou jogando. Isso me faz muito orgulhoso. Como treinador, nada me faz mais feliz do que quando um jogador comete um erro e consegue continuar jogando mesmo com as tensões da partida.”