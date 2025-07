Escalação do Flamengo: Filipe Luís tem oito desfalques para enfrentar o Bragantino

Rubro-negro está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, a três pontos do líder Cruzeiro; equipe carioca tem um jogo a menos em relação aos mineiros

Gilvan de Souza/Flamengo Bruno Henrique, Pedro e Viña estão à disposição do técnico Filipe Luís para confronto desta noite



Bragantino e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), em Bragança Paulista, pelo Campeonato Brasileiro. Filipe Luís tem desfalques importantes para o confronto, sendo oito no total. São eles: Danilo, Alex Sandro, Ayrton Lucas, Erick Pulgar, Allan, De La Cruz, Michael e Plata (todos no departamento médico). A boa notícia para o torcedor é que Pedro, que garantiu vitória no clássico contra o Fluminense, foi novamente relacionado e fica à disposição. Além dele, Bruno Henrique volta de suspensão.

Sendo assim, a provável escalação do Flamengo tem: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela (Viña); Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Bruno Henrique (Pedro). A equipe rubro-negra é a vice-líder do Brasileirão com 30 pontos em 14 jogos, uma partida a menos que o líder Cruzeiro, que soma 33 pontos.

Filipe Luís comentou a expectativa para o duelo desta quarta: “Sempre é difícil jogar fora de casa no Brasileirão, pelas dificuldades que existem nesse campeonato tão competitivo. Ainda não estudei, mas conheço bem o Bragantino, conheço muito bem o (Fernando) Seabra e a forma como ele joga, a forma como era no Cruzeiro e agora. É referência para todos os treinadores. Sem dúvida, será um jogo muito difícil, até porque sei que pouparam jogos para quarta-feira. Mas temos que ganhar porque a caminhada é longa e precisamos dos pontos”.