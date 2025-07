Ceni lamenta eliminação precoce do Bahia e comenta falha da defesa: ‘Infelicidade’

Tricolor perde por 2 a 0 para o América de Cali e cai na Sul-Americana

Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia Rogério Ceni em coletiva após eliminação do Bahia

Muito se esperava do Bahia na noite desta terça-feira pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana contra o América de Cali (COL). Mas, depois do 0 a 0 na ida, o que se viu foi um time sem alternativas e completamente dominado em campo pelos colombianos, que venceram por 2 a 0 com gols de Murillo e Garcés e vão enfrentar o Fluminense nas oitavas de final.

O lance que mais marcou o torcedor negativamente e mudou o rumo do jogo foi a falhas de Ramos Mingo e Marcos Felipe, que gerou o primeiro gol do América de Cali, aos 28 minutos do primeiro tempo. Em entrevista coletiva depois do confronto, o técnico Rogério Ceni analisou a jogada.

— Eu penso que a jogada, como um todo, foi uma infelicidade. Começa na dividida do Michel, que acho que era uma bola mais para ele. Até aquele momento, estávamos no controle da jogada. Depois, tínhamos a posse da bola. O estádio estava bastante barulhento e não houve comunicação entre o Santi [Mingo] e o Marcos. Foi o Santi quem recuou a bola para o Marcos, e a falha foi muito mais de comunicação, de leitura do que estava acontecendo no jogo. Mas, independentemente de eu ter sido goleiro ou não, essa é uma análise que qualquer técnico pode fazer — lamentou.

À frente do placar, o América controlou o jogo e deu poucos espaços para o Bahia, que não se acertou em campo mesmo com as mudanças de Rogério Ceni na escalação.

— Sobre a frente, o Cauly fez os nossos melhores 45 minutos contra o Fortaleza, e o Willian José não reunia condições físicas suficientes para jogar mais do que 30 minutos. Ele ficou alguns dias parado por causa de uma torção no tornozelo e ainda sente um certo incômodo. Nós o trouxemos porque achamos que ele seria importante para os últimos 30 minutos do jogo. Acabamos até fazendo a alteração um pouco antes, mas para jogar mais tempo ficaria muito pesado fisicamente. Se ele estivesse 100%, talvez até começasse a partida.

— No primeiro tempo, não jogamos bem. Não tivemos a mesma energia que o adversário. É lógico que o time vem de uma sequência de jogos, e o último foi bem desgastante. Mas hoje não competimos da forma que eu esperava — completou.

Mais uma decepção para o Bahia

Depois da eliminação na Libertadores, o Bahia tinha na Sul-Americana uma possibilidade concreta de chegar na final e fazer uma campanha histórica, afinal era o time mais caro e com boas peças no elenco. Mas a postura diante do América de Cali colocou tudo a perder e na noite desta terça e decepcionou Rogério Ceni.

— Bom, eu acho que é sempre difícil sair de uma competição. Já tínhamos disputado a Libertadores, depois viemos para a Sul-Americana. Estávamos em quatro competições, tentando nos manter vivos em todas, além de brigar na parte de cima do Campeonato Brasileiro. A gente se despede da Sul-Americana chateado, triste, principalmente por ter feito um primeiro tempo abaixo do que podemos produzir.

— Infelizmente, no futebol, você perde mais do que vence, mas acho que saímos muito cedo dessa competição. Agora temos outros jogos pela frente, precisamos recuperar os jogadores e focar já no domingo contra o Juventude, depois Copa do Brasil — finalizou.

Como citado por Ceni, o Bahia agora vira a chave e enfrenta o Juventude às 18h30 deste domingo (horário de Brasília) na Arena Fonte Nova, pela 17ª rodada do Brasileirão.