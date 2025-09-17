Escalação do Flamengo: Jorginho joga? Filipe Luís define time para enfrentar o Estudiantes

Rubro-negro inicia quartas de final da Libertadores nesta quinta (18), no Maracanã

Photo by Mauro PIMENTEL / AFP Meia Jorginho e o lateral-esquerdo Alex Sandro são dúvidas para jogo da Libertadores



Flamengo e Estudiantes-ARG se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O técnico Filipe Luís conta os retornos de Léo Ortiz, Varela e Bruno Henrique à lista de relacionados para a partida. O zagueiro estava suspenso na última rodada do Campeonato Brasileiro, o lateral-direito apresentava um quadro de pubalgia e o atacante esteve ausente contra o Juventude por controle de carga. Em contrapartida, o meia Jorginho e o lateral-esquerdo Alex Sandro são dúvidas, sendo o primeiro ainda em recuperação de edema muscular e o segundo finalizando tratamento de lesão na panturrilha. Pulgar, com lesão no pé direito, segue fora.

Sendo assim, a provável escalação do Flamengo deve ser: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; De la Cruz, Saúl e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro. Flamengo x Estudiantes terá transmissão ao vivo com narração no YouTube Jovem Pan Esportes e na rádio Jovem Pan.

Filipe Luís comentou a expectativa para enfrentar os argentinos e a possibilidade de fazer um jogo mais intenso em casa: “Nosso objetivo é não só manter o desempenho, mas melhorar conforme vai passando o tempo. Com as correções, os vídeos, treinamentos e os conceitos novos que vamos implementando na equipe. Com o tempo de trabalho, a equipe tende a evoluir. Como já vimos uma evolução muito grande do primeiro semestre para o que estamos vendo agora. Mesmo com uma mudança muito grande no que foi a espinha dorsal dessa equipe. Saíram jogadores muito importantes e os novos estão tentando entrar o mais rápido possível nesse contexto, para continuar fazendo a equipe evoluir. Os resultados eu não controlo, mas a forma que a gente joga, sim. Vamos tentar evoluir ainda mais e melhorar a nossa performance.”