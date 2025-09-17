Bia Haddad explica mal-estar durante jogo: ‘Me assustei’

Brasileira iniciou sua campanha no WTA 500 de Seul com uma vitória sobre a sul-coreana Dayeon Back por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3)

RENAN AREIAS/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Beatriz Haddad, número 25 do mundo, iniciou sua campanha no WTA 500 de Seul com uma vitória sobre a sul-coreana Dayeon Back



A tenista brasileira Beatriz Haddad, número 25 do mundo, iniciou sua campanha no WTA 500 de Seul com uma vitória sobre a sul-coreana Dayeon Back por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3), nesta quarta-feira. A partida foi marcada por um mal-estar da brasileira em quadra, que exigiu atendimento médico. Haddad Maia, que chegou a Seul após participar do SP Open, relatou um “mix de sensações” devido ao jet lag, umidade e uma bola diferente.

“Na hora me assustei, tive um momento ruim, mas depois consegui me acalmar e seguir adiante”, afirmou a tenista após o confronto. Ela destacou que a decisão de vir para a Ásia foi pessoal, motivada por boas recordações e experiências na região. No primeiro set, Bia dominou e fechou em 6/4. No segundo set, a brasileira abriu uma vantagem de 5 a 0, mas o mal-estar a fez perder ritmo, permitindo que Back vencesse três games consecutivos. Recuperada, Haddad Maia voltou a se impor e fechou a parcial em 6/3, garantindo a vitória.

A tenista espera estar mais adaptada e descansada para a próxima partida.