Espanha x Brasil: acompanhe ao vivo a transmissão da Jovem Pan

Aqui, você pode assistir à narração do amistoso entre as duas seleções

Espanha e Brasil se enfrentam nesta terça-feira, 26, em um amistoso preparatório para a Copa América e a Eurocopa, que vão ser realizado entre junho e julho deste ano. As seleções entram em campos a partir das 17h30, mas a Jovem Pan mostra ao vivo todas as emoções duelo a partir das 17h. Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz narração de Nilson César, comentários de Flávio Prado e reportagem de Daniel Lian e Guilherme Napolis.

O amistoso desta terça tem como lema “Uma só pele, Uma só identidade”, uma campanha contra o racismo idealizada por Espanha e Brasil. Sob o comando de Dorival Júnior, a seleção brasileira vem embalada de um bom resultado conquistado contra a Inglaterra, que deu confiança para os torcedores nesta nova equipe. Já a Espanha, atual campeã da Liga das Nações da Uefa, perdeu o último jogo contra a Colômbia.