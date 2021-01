Especulado no Palmeiras, Hulk é apresentado como novo jogador do Atlético-MG

Atacante estava no Shanghai SIPG, da China, e chega para um contrato de dois anos

No início da noite desta sexta-feira, 29, o Atlético-MG anunciou um reforço para o ano de 2021: o atacante Hulk. O jogador estava no Shanghai SIPG, da China, e tinha propostas do Besiktas, da Turquia, e do Porto, de Portugal. Há alguns meses ele vinha sendo especulado no Palmeiras após manter treinos no CT do clube e por se declarar palmeirense. De acordo com nota do clube, Hulk fechou com o time até a final de 2022. O jogador chegará a Belo Horizonte nos próximos dias para fazer os exames médicos e assinar o contrato.

A notícia foi vinculada nas redes sociais do Galo com imagens do personagem Hulk como associado do clube mineiro. Aos 34 anos, Hulk tem no currículo mais de 50 convocações para a Seleção Brasileira, sendo campeão da Copa das Confederações de 2013 e disputando a Copa do Mundo de 2014. Revelado no Vitória, ele foi campeão em todos os clubes por onde passou como o Porto (onde conquistou 11 títulos), Zenit (três taças) e Shanghai (dois títulos). O atleta deve estrear com a camisa do Atlético-MG apenas no Campeonato Mineiro que tem data de início para 21 de fevereiro.