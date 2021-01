‘Se jogar com Messi no PSG posso me aposentar em paz’, revela Di María

No fim de seu contrato com a equipe parisiense, argentino afirmou que ‘faria tudo o que fosse possível’ para repetir a parceria da seleção

Reprodução

Di María sonha em fazer uma dupla com o compatriota Lionel Messi no Paris Saint-Germain. Com o seu contrato terminando no dia 30 de junho, o ponta direita afirmou que faria tudo que fosse necessário para permanecer no clube se os rumores de que Messi estaria de mudança para a França, se concretizassem. “Sempre tive a ilusão de jogar com o Messi em uma equipe. Cada vez que vamos para a seleção argentina parece muito curto. Sempre tive a ilusão de jogar com ele, tê-lo ao meu lado todos os dias”, disse em entrevista ao programa Sportia do canal argentino TyC Sports. “Tive oportunidades de ir para o FC Barcelona e não foi possível. Parece que tenho outra chance, mas meu contrato aqui está terminando. Não sei o que pode acontecer, mas adoraria ficar”, completou.

Di María já jogou ao lado de Cristiano Ronaldo no Real Madrid e com Neymar e Mbappé no PSG. Para ele, completar a lista dos craques ao lado de Messi daria a ‘certeza de se aposentar com segurança’. Apesar do tom de despedida na entrevista, o jogador afirmou não saber ainda sobre seu futuro. “Não há nada. Estou focado no que podemos alcançar este ano. Há uma nova comissão técnica. Agora estou com isso em mente. Não tenho ansiedade de quando você tem 25 anos. Eu lido com muita calma e aproveito o dia a dia”, disse.

Na atual temporada, Di María participou de 22 jogos do PSG entre Ligue 1, Champions League e Trophée des Champions, marcando quatro gols e dando 10 assistências. Além de brigar pelo título do Campeonato Francês, o time de Paris também está nas oitavas de final da Liga dos Campeões e enfrenta justamente o Barcelona de Lionel Messi. O primeiro jogo está marcado para o dia 16 de fevereiro às 17h00 no Camp Nou. A volta acontece dia 10 de março, no mesmo horário, no Parc des Princes.