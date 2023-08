Estudiantes volta a vencer o Goiás e pega o Corinthians nas quartas da Sul-Americana

Argentinos fizeram 2 a 0 no Serra Dourada e avançaram com 5 a 0 no agregado; Botafogo também se classificou

HEBER GOMES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Goiás perdeu de 5 a 0, no agregado, para o time argentino



O Estudiantes voltou a vencer o Goiás pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira, 9, no Serra Dourada, os argentinos fizeram 2 a 0 e avançaram de fase com 5 a 0 no agregado. Na próxima fase, o Estudiantes enfrentará o Corinthians, que eliminou o Newell’s Old Boys na terça. Precisando muito da vitória em casa, o Goiás tinha um plano de se lançar ao ataque. Mas logo aos cinco minutos, Benedetti fez 1 a 0 para os argentinos, e a história complicou ainda mais. O Esmeraldino precisava fazer 4 gols para levar a decisão para os pênaltis, mas não conseguiu balançar a rede nenhuma vez. No segundo tempo, também aos 5 minutos, Rollheiser ampliou. As datas da próxima fase ainda não foram definidas pela Conmebol.

Botafogo sofre para empatar com o Guaraní, mas avança às quartas

Sem Tiquinho Soares e perdendo JP ainda no primeiro tempo, o Botafogo sofreu, mas conseguiu sua classificação. Com um time misto, a equipe carioca levou sufoco do Guaraní, no Paraguai, empatou por 0 a 0 e avançou pela vitória na ida por 2 a 1. Foram 14 finalizações da equipe da casa, que só não balançou as redes por ‘azar’. No segundo tempo, um jogador do Guaraní tirou a bola do companheiro em cima da linha. O Botafogo pega o Defensa y Justicia nas quartas.