Estreia de Lionel Messi na MLS é adiada; entenda

Argentino disputa a Leagues Cup com o Inter Miami e tem sete gols em quatro jogos

Reprodução/Twitter/@InterMiamiCF Lionel Messi já tem quatro jogos com o Inter Miami e marcou sete gols



Pode parecer confuso, mas Lionel Messi ainda não estreou na MLS (liga de futebol profissional dos Estados Unidos). O argentino já atuou em quatro jogos com a camisa do Inter Miami, mas todas as partidas foram válidas pela Leagues Cup (Copa da Liga). Nesta quarta-feira, 9, a MLS divulgou um comunicado informando o adiamento da partida entre Inter Miami e Charlotte FC, que aconteceria em 20 de agosto, pela 25ª rodada, pelas duas equipes estarem disputando as quartas de final da Copa. As equipes, inclusive, se enfrentam na próxima sexta-feira, às 21h30 (horário de Brasília). Quem avançar deve jogar no dia 19, o que entraria em conflito com a agenda do torneio nacional. Todos os ingressos adquiridos para a partida adiada serão válidos para a próxima data, que não foi divulgada ainda. Sendo assim, a estreia de Messi na MLS deve ser contra o New York Red Bulls, em 26 de agosto. O Inter Miami é o lanterna da Conferência Leste e está há 12 pontos da zona de classificação e 33 pontos do líder. Messi tem mostrado um futebol de alto nível na Leagues Cup e encantado os norte-americanos. O argentino já tem sete gols em quatro jogos, sendo dois deles de falta nos últimos minutos de jogo.

Confira a íntegra do comunicado da MLS:

A Major League Soccer (MLS) anunciou hoje que a partida da MLS do Inter Miami CF contra o Charlotte FC originalmente agendada para domingo, 20 de agosto no DRV PNK Stadium, foi adiada para uma data posterior a ser anunciada.